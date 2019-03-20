إسرائيل تؤكد اغتيالها لمنفذ عملية مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال الشاب الفلسطيني عمر أبو ليلى، وذلك في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال إثر محاصرة منزل اختبأ فيه، في بلدة عبوين شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.





وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني نفذ عملية طعن بآلة حادة وإطلاق نار قرب بلدة سلفيت جنوب نابلس عند مستوطنة ارئيل، الأحد، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي ومستوطن وإصابة ثالث بجروح حرجة.





وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)- في بيان بثته الإذاعة الإسرائيلية- أنه تلقى معلومات استخباراتية تؤكد تواجد أبو ليلى في منزل بقرية عبوين، مضيفًا أن "أبو ليلى عندما شعر باقتحام القوات الإسرائيلية للمنزل أطلق النار عليها، وردت القوات الخاصة الإسرائيلية على مصادر النيران مما أدى إلى مقتله، ولم تقع أي خسائر في صفوف القوات الاحتلال".



