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اقتصاد

افتتاح معرض القاهرة الدولي بمشاركة 300 شركة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:18 ص
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي
ولاء عبد الكريم
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ52، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال المهندس سامي يونس، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات (EECA) إن المعرض يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع في 5 صالات عرض و11 ألف متر مربع في منطقة العرض المكشوف.

ويشارك في المعرض هذا العام حوالي 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول، هي الكويت والسودان وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا»، مشيرًا إلى أن المعرض يضم منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية.

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