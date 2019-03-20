الوادي الجديد تتحمل 60% من تكاليف توصيل الصرف للقرى المحرومة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه سيتم توصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة بشكل عاجل إذا شاركت بقيمة 40 % من تكلفة توصيل الصرف، مضيفا إن المحافظة متمثلة في مديرية الإسكان سوف تتحمل 60 % وسيتم توصيل الصرف بشكل فوري.



ولفت الزملوط إنه تم توصيل الصرف الصحى لــ48 قرية على مستوى المحافظة خلال اربع سنوات، ويجرى حاليا العمل في 15 قرية وجار استكمال الباقى على عدة مراحل، مضيفا إن المشروع بكل قرية يشمل خطوط انحدار ومحطة معالجة وصرف متكاملة.



وأضاف أنه سيتم حساب التكلفة المالية لمرفق الصحي بكل قرية، وفى حال موافقة المواطنين على المشاركة والتوصيل يتم تجميع 40 % من القيمة المطلوبة منهم، وسيتم مخاطبة الإسكان لدعم القرية بباقى المبلغ للبدء في تنفيذ الأعمال بشكل عاجل، مشيرا أن المحافظة تدعم كافة الجهود الذاتية التي تحقق النفع العام للمجتمع، كما انها تدعم كافة المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تخدم التنمية.

