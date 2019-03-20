ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 5 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات أثناء توقفها في المنوفية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:22 م
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
مروة فاضل
تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط 5 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات أثناء توقفها بالطريق العام أمام المولات والمساجد وسرقة متعلقاتها في عدة محافظات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بضبط كلا من " س.م.ع " 44 سنة عاطل ومقيم كفر الشيخ ، " ه.م " 26 سنة عاطل ومقيم القليوبية ، " ح.ا" 33 سنة عاطل ومقيم السادات، " أ.م " 21 سنة عاطل ومقيم قويسنا، " خ.ن.ج " 19 سنة عاطل ومقيم قويسنا كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الطرق العامة أمام المولات والمساجد وسرقة متعلقاتها بكسر زجاج الباب الخارجي.

وبتقنين الاجراءات مع المحافظات محل اقامتهم تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة.

وضبط بحوزتهم 5 سيارات و55 الف جنيه حصيلة المسروقات وعقد شقة من متحصلات السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ترشيحاتنا

شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي

الزمالك يتراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي

موعد قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والقنوات الناقلة

شاهد.. ضرة أنغام تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني

رغم تراجعه محليا.. الدولار يرتفع عالميا قبل اجتماع المركزي الأمريكي

النيابة العامة: لاعب أسوان وآخرون انضموا لجماعات إرهابية وسعوا لقلب نظام الحكم

عقوبة قاسية في انتظار ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

ريمونتادا لم تكتمل لـ الأبيض .. النجم الساحلى يتفوق على الزمالك بـ 3 فوز

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

أبو العينين: دساتير العالم ليست أبدية.. ومصر كانت على شفا حرب في 2011

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

ناصر الخليفي يواجه اتهامات باحتجاز لاعب باريس سان جيرمان رهينة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

فيديو

الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو
تطوير المناطق العشوائية: 295 مليون جنيه تكلفة مشروع النورس الجديدة.. فيديو
فى يوم السعادة العالمي..أبو ضحكة جنان: استحملت مرمطة كتير ونمت فى السيدة..نوستالجيا
نادية العراقي: الأدوار التي عرضت عليا كانت ميتة وأنا حييتها.. فيديو
ردود أفعال الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع التابلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟