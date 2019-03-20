ضبط 5 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات أثناء توقفها في المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية، من ضبط 5 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات أثناء توقفها بالطريق العام أمام المولات والمساجد وسرقة متعلقاتها في عدة محافظات.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بضبط كلا من " س.م.ع " 44 سنة عاطل ومقيم كفر الشيخ ، " ه.م " 26 سنة عاطل ومقيم القليوبية ، " ح.ا" 33 سنة عاطل ومقيم السادات، " أ.م " 21 سنة عاطل ومقيم قويسنا، " خ.ن.ج " 19 سنة عاطل ومقيم قويسنا كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الطرق العامة أمام المولات والمساجد وسرقة متعلقاتها بكسر زجاج الباب الخارجي.



وبتقنين الاجراءات مع المحافظات محل اقامتهم تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة.



وضبط بحوزتهم 5 سيارات و55 الف جنيه حصيلة المسروقات وعقد شقة من متحصلات السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



