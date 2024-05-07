حشيش وهيدرو .. القبض على تاجر مخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الحشيش –كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 ألف جنيه) تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.