منافس الزمالك المحتمل .. مشوار حافل لـ حسنية أغادير في الكونفيدرالية

تقام مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة ربع نهائى كأس الكونفيدرالية التى يشارك خلالها فريق الزمالك ممثلا عن مصر في التصنيف الأول وينتظر الفارس الأبيض مواجهة أحد الفرق الثلاثة في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية وهى النجم الساحلي التونسي ونكانا ريد ديفلز الزامبي وحسنية أغادير المغربي.



ويستعرض "صدى البلد" مشوار حسنية أغادير المغربي أبرز منافسي الزمالك المحتمل فى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.



وواجه أغادير فريق الحرس الوطني من النيجر في الدور التمهيدي فاز خلالها بالمغرب ٤/٠ وخسر في النيجر ١/٠ ،أما في دور الـ ٣٢ واجه نادي چينيراسيون السنغالي فاز في المغرب ٢/٠ وخسر في السنغال١/٠ وفي دور ال ٣٢ مكرر واجه أبا چيفار الإثيوبي فاز عليه في أثيوبيا ١/٠ وفي المغرب ٤/٠ وخسر خارج أرضه أمام نهضة بركان بنتيجة ٢/١ ومن أوثو دويو ١/٠ وتعادل مع الرجاء المغربي سلبيًا.



ويعتبر أبرز هدافي الفريق المغربي منذ إنطلاق مشوار حسنية أغادير فى كأس الكونفيدرالية أيوب الملوكي بثلاثة أهداف وجلال الداوودي هدفين.