ندى بهجت تنتهي من تصوير "بحر"

انتهت الفنانة ندى بهجت من تصوير دورها في مسلسل "بحر"، أمام الفنان ماجد المصرى.



ونشرت ندى، صورة، عبر صفحتها على فيس بوك، وعلقت عليها: "آخر يوم من تصوير مسلسل بحر.. انتظروه قريبا".



وتجسد "بهجت" خلال أحداث العمل شخصية "جواهر" (فتاة غجرية) تقع في غرام شقيق ماجد المصري داخل الصعيد والذي يجسده الفنان حسني شتا و تحدث العديد من المواقف الاجتماعية خلال 60 حلقة.



مسلسل "بحر" يدور في إطار اجتماعي يتناول قضايا صعيد مصر ويوجه رسائل عدة مثل الحث على أهمية الأمانة، ويتخلل العمل كثير من الصراعات بين الخير والشر التي ستكون موجودة على مدار حلقاته.



العمل بطولة الفنان ماجد المصري، نورهان و محمد ياب، وندي بهجت، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، حسني شتا، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع، والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى ، و من تأليف أحمد عبد الفتاح و إخراج أحمد صالح ، وإنتاج شركة سينرجي.