ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ندى بهجت تنتهي من تصوير "بحر"

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:06 م
صدى البلد
سمر سعد
انتهت الفنانة ندى بهجت من تصوير دورها في مسلسل "بحر"، أمام الفنان ماجد المصرى.

ونشرت ندى، صورة، عبر صفحتها على فيس بوك، وعلقت عليها: "آخر يوم من تصوير مسلسل بحر.. انتظروه قريبا".

وتجسد "بهجت" خلال أحداث العمل شخصية "جواهر" (فتاة غجرية) تقع في غرام شقيق ماجد المصري داخل الصعيد والذي يجسده الفنان حسني شتا و تحدث العديد من المواقف الاجتماعية خلال 60 حلقة.

مسلسل "بحر" يدور في إطار اجتماعي يتناول قضايا صعيد مصر ويوجه رسائل عدة مثل الحث على أهمية الأمانة، ويتخلل العمل كثير من الصراعات بين الخير والشر التي ستكون موجودة على مدار حلقاته.

العمل بطولة الفنان ماجد المصري، نورهان و محمد ياب، وندي بهجت، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، حسني شتا، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء شافع، والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكى ، و من تأليف أحمد عبد الفتاح و إخراج أحمد صالح ، وإنتاج شركة سينرجي.

ترشيحاتنا

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

منافس محتمل لـ الزمالك.. الساحلى يتفوق وأغادير يتألق..وبطل زامبيا تحت السيطرة

الفيفا معلقا على صورة لـ محمد صلاح: اليوم العالمي للسعادة

شاهد.. لحظة نجاة شخص من الموت بأعجوبة بسبب زلزال مدمر في تركيا

العاهل الأردني: القدس خط أحمر وشعبي معي

وزير الصناعة: تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم في الاحتفال بتحرير سيناء

النيابة العامة: لاعب أسوان وآخرون انضموا لجماعات إرهابية وسعوا لقلب نظام الحكم

حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

رسميا .. تشافي وبيكيه ينضمان لقائمة منتخب كتالونيا لمواجهة فنزويلا

قرعة دورى أبطال افريقيا ..المرشحون للأهلى طريقه للقب..بشرى خير مع صن داونز .. وبطل الجزائر يرسم الظهور الأول

الخارجية توضح موقف مصر من عودة مقعد سوريا بالجامعة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

فيديو

مصانع الغزل والنسيج قنبلة موقوتة بالغربية .. فيديو وصور
بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن
فيديو جراف.. أبرز المعلومات عن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
شاهد .. برومو فيلم Once Upon a Time in Hollywood ليوناردو دي كابريو
حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟