اليوم استعدادات رمضان ومنظومة النظافة على مائدة مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

يعقد مجلس المحافظين اليوم، الخميس، اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ويناقش الاجتماع ملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.





ويتابع رئيس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة باستقبال شهر رمضان الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.



