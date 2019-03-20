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نجل ليلى مراد يروي تفاصيل حياة والدته قبل وبعد دخولها الإسلام

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:25 م
ليلي مراد
ليلي مراد
خالد محيي الدين
قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، إن والدته كانت مرتبطة بالإسلام قبل اعتناقها له عام 1946، حيث كانت متعلقة بشكل كبير بمسجدي السيدة نفيسة والسيدة زينب.

ونوه "فطين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن والدته كانت تحب سماع القرآن الكريم، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث كان يزورهم أحد الشيوخ، ليتلو آيات من القرآن الكريم.

ونفى وجود أي انشقاق في عائلة والدته بعد اعتناقها الإسلام أو مع خاله "منير".



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