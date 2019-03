انطلاق فيلم الرعب Us في دور العرض المصرية اليوم

انطلق فيلم الرعب US فى دور العرض المصرية، اليوم الأربعاء، وهو من إخراج جوردان بيل، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Get Out.



وتدور أحداث الفيلم حول "أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة؛ لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف".



الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم "تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى"، بالإضافة إلى التوأم "نويل وكالي شيلدون".