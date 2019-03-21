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حوادث

السيطرة على حريق شب في مخزن بويات بشبرا الخيمة

الخميس 21/مارس/2019 - 12:27 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
ابراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مخزن بويات سيارات داخل منزل مكون من 6 طوابق بشارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مخزن بويات سيارات بشارع محمود البهنساوي، متفرع من شارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن خسائر جميع محتويات المخزن.

وتبين من المعاينة أن المخزن ملك سعيد محمد إبراهيم محمد داخل منزل مكون من أرضي و6 أدوار علوية.

وحُرَّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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