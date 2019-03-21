الكهرباء: نستهدف 42 محطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان

صرح المهندس جمال محمود، نائب رئيس شركة نقل الكهرباء، المشرف على مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بأن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات دخلت منها حتى الآن 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات، فيما مستهدف دخول 15 محطة أخرى للتشغيل الفعلى خلال عام 2019.





وأوضح جمال محمود، فى تصريحات، أنه جارٍ دعم محطة محولات بنبان 3 بتركيب 2 محول إضافى لتصل طاقتها إلى 1000 ميجاوات بدلًا من 500 ميجاوات حيث تأتى محطة بنبان 3 ضمن 4 محطات تصل طاقة كل منها إلى 525 ميجاوات لتحويل الطاقة الكهربائية وضخها على الشبكة القومية الموحدة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.



