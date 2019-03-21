ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الكهرباء: نستهدف 42 محطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان

الخميس 21/مارس/2019 - 02:36 ص
مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية
شاذلى عبد الفتاح
صرح المهندس جمال محمود، نائب رئيس شركة نقل الكهرباء، المشرف على مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بأن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات دخلت منها حتى الآن 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات، فيما مستهدف دخول 15 محطة أخرى للتشغيل الفعلى خلال عام 2019.

وأوضح جمال محمود، فى تصريحات، أنه جارٍ دعم محطة محولات بنبان 3 بتركيب 2 محول إضافى لتصل طاقتها إلى 1000 ميجاوات بدلًا من 500 ميجاوات حيث تأتى محطة بنبان 3 ضمن 4 محطات تصل طاقة كل منها إلى 525 ميجاوات لتحويل الطاقة الكهربائية وضخها على الشبكة القومية الموحدة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وتابع: أنه ستقوم المحولات الجديدة بنقل الطاقة الكهربائية الإضافية من خلال تحويلها وربطها بخطوط الضغط العالى إلى محطة محولات نجع حمادى بطول 195 كم ، وأنه مستهدف أن تصل محطات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان العالمى إلى 42 محطة شمسية بطاقة إجمالية 2100 ميجاوات وهى تماثل نفس الطاقة المولدة من السد العالى حاليًا.

ترشيحاتنا

فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

إبراهيم سعيد : سبب وحيد يضيع بطولة الدوري من الزمالك

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

نجلاء بدر توجه رسالة خاصة جدا لـ عمرو دياب

اخبار النادي الاهلي اليوم الاربعاء 20-3-2019

عماد النحاس: راض عن النتيجة وأداء المقاولون أمام الزمالك المتصدر.. فيديو

بعد احتفاء فيفا بـ صلاح.. أسامة كمال للمصريين: تعرفوا حاجة عن السعادة.. فيديو

بشرى سارة للزمالك حال وصوله إلى المباراة النهائية فى الكونفدرالية

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

ضربة موجعة لـ ليفربول ..إصابة أرنولد وخروجه من قائمة منتخب إنجلترا

بشرى سارة من السكك الحديدية لـ المرضى وكبار السن.. فيديو

فاينانشيال تايمز: مجموعات مالية تبدأ سحب تريليون إسترليني من بريطانيا مع تخبط البريكست

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو
هشام سليم: تم تحجيم مسيرتي الفنية حتى لا يعلو نجمي ..فيديو
هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟