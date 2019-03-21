تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي مساحة 2102 متر في حملة بالمنوفية

شن مجلس مدينة اشمون تحت إشراف الدكتور أحمد القزاز حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 حالة إزالة تعديات علي الاراضي الزراعية بقري بوهة وشطانوف بإجمالي مساحة 2102 متر ، كما تم تنفيذ قرارين إزالة تعدي علي أملاك الدولة بقرية البرانية



وأكد الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس المدينة علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة جميع المخالفات والتعديات .