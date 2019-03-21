كفيفة سعودية تبدع في معرض الكتاب بالرياض

وقعت الكاتبة السعودية أبرار بنت حمود الحمود من ذوات الإعاقة البصرية مساء أمس الأربعاء، كتابها "وعادت السندريلا إلى الحياة" على منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب.





وروت الكاتبة تجربتها مع مرض متلازمة (بهجت)، وهو أحد أمراض الروماتيزم النادرة، وكان سببًا في فقدها بصرها، وكيف تمكنت من مواجهة المرض وتخطيه، مؤكدة أن انضمامها لجمعية المكفوفين الخيرية كان له تأثيرًا كبيرًا على تأهيلها نفسيًا.





واستطاعت الحمود تطوير شخصيتها حتى أصبحت شخصية ملهمة، تُدعَى إلى مناسبات محلية ودولية، حيث مثلت المرأة السعودية في معسكر المرأة الخليجية الكفيفة في البحرين، للحديث عن تجربتها، لبث الأمل عند المرضى، وللتعريف بالمتلازمة والتوعية بها.



