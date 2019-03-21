ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

كفيفة سعودية تبدع في معرض الكتاب بالرياض

الخميس 21/مارس/2019 - 12:01 م
جانب من حفل توقيع
جانب من حفل توقيع الكتاب
نادر غازي
وقعت الكاتبة السعودية أبرار بنت حمود الحمود من ذوات الإعاقة البصرية مساء أمس الأربعاء، كتابها "وعادت السندريلا إلى الحياة" على منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وروت الكاتبة تجربتها مع مرض متلازمة (بهجت)، وهو أحد أمراض الروماتيزم النادرة، وكان سببًا في فقدها بصرها، وكيف تمكنت من مواجهة المرض وتخطيه، مؤكدة أن انضمامها لجمعية المكفوفين الخيرية كان له تأثيرًا كبيرًا على تأهيلها نفسيًا.

واستطاعت الحمود تطوير شخصيتها حتى أصبحت شخصية ملهمة، تُدعَى إلى مناسبات محلية ودولية، حيث مثلت المرأة السعودية في معسكر المرأة الخليجية الكفيفة في البحرين، للحديث عن تجربتها، لبث الأمل عند المرضى، وللتعريف بالمتلازمة والتوعية بها.

وجاء الكتاب من 121 صفحة مقسمًا إلى 28 فصلًا، تطرقت فيه إلى سيرتها الذاتية، وسبب اختيارها اسم الكتاب، حيث ساعدتها قصة السندريلا على تخطي مرحلة صعبة في حياتها عانت فيها من التنمر، وعرجت على إصابتها بالمرض، ورحلتها مع العلاج، بعد ذلك تحدثت عن وقوف والدتها وعائلتها وصديقاتها إلى جانبها، إلى جانب الحديث عن مرحلة التأهيل النفسي والعلاجي الذي ساعدها على تخطي مرحلة الاكتئاب، حتى تمكنت من تكوين مجموعة دمج تضم أعضاء من حاملي نفس المرض.

ترشيحاتنا

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

تجنبا لاعتقال رونالدو.. يوفنتوس يهرب من اللعب في الولايات المتحدة

الداخلية تعلن نتيجة حج القرعة في 4 محافظات.. تعرف عليها

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

السعودية تعلن عقوبات المخالفين لـ تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة

بقرار وزير الداخلية.. تخصيص 4 سيارات مصادرة لـ مكافحة تهريب المخدرات

فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو

شاهد.. لحظة هروب طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجماهير

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

إليسا توجه رسالة خاصة لوالدتها في عيد الأم: إمي كل الدنيا

أحمد سعد يكشف حقيقة وصف صوت سمية الخشاب بالنشاذ.. فيديو

رئيس الوزراء: مسئولو شركة صينية يؤكدون على اهتمامهم بالاستثمار فى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أجمل الصور عن عيد الأم 2019 .. تتصدر جوجل

أجمل الكلام عن الأم فى عيدها يتصدر محركات البحث على جوجل

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

فيديو

حاصلة على لقب الأم المثالية 5 مرات: ربيت أبنائي على سيرة الصحابة.. فيديو
فتحى سرور: الشعب يصنع الدستور وفق إرادته.. والدستور يصنع دولة.. فيديو
فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو
تفاصيل بداية الاحتفال بـ عيد الأم وعلاقته برئيس أمريكي سابق.. فيديو
محمد أبوالعينين: الدستور الحالي لا يعكس رؤية مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟