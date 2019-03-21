بومبيو يشيد باجتماعه مع قادة اليونان وقبرص وإسرائيل

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بنتائج الاجتماع الذي وصفه بالمثمر الذي جمعه بقادة اليونان وقبرص وإسرائيل.



وكتب بومبيو -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية- "عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة كل من إسرائيل واليونان وقبرص لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بشرق البحر المتوسط".



وأكد بومبيو في تغريدته أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود حلفائنا الديمقراطيين لتعزيز التعاون والاستثمار في مستقبل أسواق الطاقة الخاصة بهم".



وفي بيان مشترك لكل من بومبيو ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدوا جميعا التزامهم بالتعاون في مجال الطاقة والأمن، وتعهدوا بالتصدي للتأثيرات الخارجية الخبيثة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام.



وأضاف البيان أن الأطراف رحبت باكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في شرق البحر المتوسط وإمكانيات مساهمتها في أمن الطاقة وتنويعها.



