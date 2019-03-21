ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بومبيو يشيد باجتماعه مع قادة اليونان وقبرص وإسرائيل

الخميس 21/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بنتائج الاجتماع الذي وصفه بالمثمر الذي جمعه بقادة اليونان وقبرص وإسرائيل.

وكتب بومبيو -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية- "عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة كل من إسرائيل واليونان وقبرص لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بشرق البحر المتوسط".

وأكد بومبيو في تغريدته أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود حلفائنا الديمقراطيين لتعزيز التعاون والاستثمار في مستقبل أسواق الطاقة الخاصة بهم".

وفي بيان مشترك لكل من بومبيو ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدوا جميعا التزامهم بالتعاون في مجال الطاقة والأمن، وتعهدوا بالتصدي للتأثيرات الخارجية الخبيثة في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف البيان أن الأطراف رحبت باكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في شرق البحر المتوسط وإمكانيات مساهمتها في أمن الطاقة وتنويعها.

ترشيحاتنا

مكونان فقط من مطبخك يساعدان على تنقية الجسم من السموم سريعا

الموت بسبب أوضة نوم وكنبتين.. نجل ضحية المنقولات الزوجية بالخصوص: أمي اتقتلت من غير ما تاخد حقها

هازارد: أتمنى الوصول إلى مستوى محمد صلاح يوماً ما

كيد السلايف .. أسماء قتلت طفلين وادعت أن الجن والعفاريت وراء الجريمة.. فيديو وصور

الرقابة الإدارية تلقي القبض على منتحل صفة مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

مستشارة لوزير الدفاع الكندي وقائدة للبحرية الأسترالية.. مصريات صعدن للقمم في الدول الأوروبية

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

انفجار ضخم يضرب مصنع كيمياويات في الصين

افتتاح منافذ أمان المطورة بمحافظة الإسكندرية.. فيديو وصور

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لا تصدق.. إخراج جنين من رحم أخته التوءم بذارع وساق.. صور

الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أجمل الصور عن عيد الأم 2019 .. تتصدر جوجل

أجمل الكلام عن الأم فى عيدها يتصدر محركات البحث على جوجل

فيديو

في عيد الأم.. عمرو دياب بكى على فراقها وقدم إليها أغنية رومانسية.. فيديو
شاهد.. رسالة نبيلة مكرم لوزيرات الحكومة في عيد الأم
وزير الزراعة: عقد ملتقى ثقافي وزراعي لحل أزمات المصدرين هذا العام.. فيديو
نبيلة مكرم: أحتفل بوالدتي وحماتي ومديرة مدرستي في عيد الأم.. فيديو
راغب علامة يعيد طرح أغنية بتذكر يا أمى بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟