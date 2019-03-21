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أخبار البلد

رشوان: نسعى لاستحداث رسم للنقابة على الإعلانات الصحفية لتحسين أوضاع الزملاء

الخميس 21/مارس/2019 - 04:28 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن قيمة الأرض المخصصة لبناء مستشفى الصحفيين تبلغ 17 مليون جنيه تم دفع 4.6 مليون، وسنخاطب الشيخ سلطان القاسمي لاستيضاح طبيعة المساهمة وحجمها.

وأشار رشوان، إلى أن رسم الدمغة مطبق بقانون النقابة يحدده مجلس النقابة كاشفا عن أن أعلى مبلغ على الأهرام والأخبار 50 ألف سنويًا وجمعنا جزء منها في 2013 وبلغت الآن 11 مليون جنيه، متابعا: "ما نتحدث عنه رسم للنقابة على الإعلانات الصحفية وذلك من خلال الصحف والمواقع والوكالات وإعلانات الصحف في التليفزيون ويحتاج مادة قانونية إما بقانون الضرائب أو بقانون النقابة فهو دخل يصل إلى عشرات الملايين ويطبق لأول مرة ومن أول الأشياء التي سنبدأ بها".

وفيما يتعلق بقانون تداول المعلومات قال رشوان، خلال لقائه بمحررين النقابة، إنه يوجد مشروع في لجنة الإصلاح التشريعي "نحن لسنا الجهة الوحيدة التي يمسها القانون ولكن جهة أساسية وهذا التزام دستوري وليس مجرد قانون"، لافتا إلى أنه لا يحتاج حوار مجتمعي بقدر ما هو حوار حول الاختصاص".

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