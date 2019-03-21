عرب القرعان بالسلام تعاني من تراكم القمامة

بعثت القارئة ريناد حمدى، إحدى قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بحى السلام أول.



وقالت "ريناد"، إن منطقة عرب القرعان التابعة لحى السلام أول بمحافظة القاهرة تعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالحى ما يفسد المظهر الحضاري للحي، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



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