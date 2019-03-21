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بين الناس

عرب القرعان بالسلام تعاني من تراكم القمامة

الخميس 21/مارس/2019 - 07:36 م
أكوام القمامة
أكوام القمامة
كريم ناصر
بعثت القارئة ريناد حمدى، إحدى قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بحى السلام أول.

وقالت "ريناد"، إن منطقة عرب القرعان التابعة لحى السلام أول بمحافظة القاهرة تعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالحى ما يفسد المظهر الحضاري للحي، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحي بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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