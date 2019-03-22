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فيديوجراف| خصم شهر ونصف من راتب صاحب أول ذهبية أولمبية في رفع الأثقال

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:27 م
أول ذهبية أوليمبية
أول ذهبية أوليمبية في رفع الأثقال
شيرين أشرف
فى حفل فاخر على أعلى مستوى، أقيم في نادي الجزيرة، حضره رئيس الوزراء برفقة وزرائه الآخرين، وأفراد من الأسرة الملكية، الجميع أتى تلك الليلة للاحتفاء بالبطل المصري سيد نصير الذي رفع اسم بلاده عاليا، وحصد أول ميدالية ذهبية في رفع الأثقال بدورة هولندا عام 1928.

ولأن" الحلو لا يدوم" فوجئ نصير بخصم من عمله في وزارة الشئون الاجتماعية في اليوم التالي من الاحتفالات، والسبب غريب

ولمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديوجراف التالي..

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