غرق طالب بنهر النيل في المراغة سوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، غرقاً بنهر النيل دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك أثناء استحمامه بالنهر؛ ولعدم اجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب غرقًا بنهر النيل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء المدعو (أحمد ي.م.ع، 15 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية)، وأفاد والده المدعو (ياسر م.ع.ح، 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بالنهر ولعدم اجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه النيل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وايدت التحريات صحة ذلك، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.