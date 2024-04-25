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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض نفسي يُنهي حياته شنقًا بأرضه الزراعية في سوهاج

صدى البلد

أقدم عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر على إنهاء حياته شنقًا، داخل أرضه الزراعية دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة عامل بأرضه الزراعية دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو “فتحي م.س.خ، 25 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية”، وأفاد والده المدعو (محمد س.خ.ع، 56 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بأنه فوجئ بوجود جثة نجله المذكور معلقه بحبل أعلى نخلة بأرضه الزراعية فقام بإنزالها بمساعدة الأهالي، مضيفًا بأن نجله يُعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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