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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات مزورة.. حبس صاحب أكاديمية تعليمية لإنشاءه كيان تعليمي وهمي في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية في بداية العقد الرابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر انشاءه وإدارته كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي" دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

واتخاذه من دائرة القسم مقرًت لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على منح ودورات متنوعة وشهادات معادلة من الجامعات المصرية وتطوير أعمال الشركات والهيئات، وتقديم دعاية وتسويق إلكتروني تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 إلى 8000 جنيهًا للشهادة الواحدة.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد.

مفادها انشاء المدعو (اسلام ع.ع.ع، 32 سنة، صاحب اكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية، ويقيم أسيوط)، كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم، وعثر على الآتي “جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين و86 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات”.

وعدد من شهادات الخبره منسوب صدورها إلى مستشفتي خاصة بسوهاج، وكذلك كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد مزورة، وعدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها، ودفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية واكلاشيه، وكمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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