شهادات مزورة| الواحدة بـ8000 جنيه.. ضبط كيان تعليمي وهمي في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية؛ إثر انشاءه وإدارته كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي" بدائرة القسم.

واتخذ من دائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على منح ودورات متنوعة وشهادات معادلة من الجامعات المصرية وتطوير أعمال الشركات والهيئات، وتقديم دعاية وتسويق إلكتروني تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.

وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و8000 جنيه للشهادة الواحدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد.

مفادها إنشاء المدعو “إسلام. ع”، 32 سنة، صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية، ويقيم بأسيوط، كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص تحت مسمى بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم، وعثر على الآتي: “جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين، و86 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات”.

وعدد من شهادات الخبرة منسوب صدورها إلى مستشفتي خاصة بسوهاج، وكذلك كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد مزورة، وعدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها، ودفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية وأكلاشيه، وكمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.