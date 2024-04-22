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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يحاول إنهاء حياته بـ"قرص الموت" في سوهاج

صدى البلد

اقدم عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته بقرص حفظ الغلال، المعروف اعلاميًا بقرص الموت؛ ما نتج عنه إصابته بتسمم داخل منزل اسرته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تناول قرص حفظ الغلال بمنزل اسرته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'بدر ن.ع.ب' 26 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد كلاً من:" والدته المدعوة شيماء م.س.س 43 سنة، ربة منزل، وشقيقه المدعو ممدوح ن.ع.ب 20 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية"، بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

بسبب الخلافات العائلية التي شهدها في الفترة الأخيرة، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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