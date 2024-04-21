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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينقذ شابا تعرض لطعنة نافذة بالقلب

صدى البلد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي الجديد استقبل الشاب "أ. ح" في العقد الثاني من العمر، بإحدي قري مركز سوهاج،  مصاباً بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، فتم تشكيل فريق التدخل الجراحي بشكل عاجل.

تم إجراء الفحوصات الأولية اللازمة، نقل علي إثرها الي غرفة العمليات، وبعد تضافر جميع الجهود نجح الفريق المعالج  في إنقاذ حياته بعد مرور ٥ ساعات من قدومه إلى المستشفى الجامعي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن الإشاعات والتحاليل التي أجريت للمصاب بشكل عاجل، كشفت عن وجود جرح نافذ بالقلب في جدار الصدر الأمامي من الناحية اليسري وقطع في شريان الثدي الأيسر، و قد متابعة الحالة بدقة من خلال المختصين بقسم جراحة القلب والصدر وتمت السيطرة علي الجرح وربط شريان الثدي الايسر، ونقل المصاب الي العناية المركزة بحالة صحية مستقرة وتحت الملاحظة، مثنياً علي الدور الذي يقوم به قسم الطوارئ والاستقبال في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد أن المصاب وصل الي قسم الاستقبال والطوارئ فتم إجراء الكشف الطبي الأولي وعمل فحوصات سريعة إكلينيكية وتركيب محاليل، نقل بعدها لقسم الأشعة المقطعية، وإجراء "ايكو" علي القلب أسفرت عن استكشاف جرح نافذ بالقلب وقطع في شريان الثدي الأيسر للصدر.

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وأوضح الدكتور خالد عبدالعال رئيس قسم جراحة القلب والصدر ، إنه تم إجراء استكشاف للصدر من الناحية اليسرى بواسطة فريق قسم جراحة القلب والصدر، فتم ربط الجرح النافذ وربط شريان الثدي الأيسر، ورفع ضغط المريض عن طريق الأدوية ونقل الدم السريع له، الأمر الذي ادى الى تحسن حالته، بعدها تم نقله الي العناية المركزة، وهو تحت جهاز التنفس الصناعي بعد مرور ما يزيد عن 5  ساعات، وجاري نقل المريض من العناية المركزة الي غرفة عادية بعد تحسن حالته.

وضم الفريق الطبي المعالج ضم كلاً من الدكتور أيمن عبد الغفار، والدكتور محسن صابر ، والدكتور زياد عصام، والأطباء المقيمين بقسم الصدر  وأطباء التخدير المتواجدين بالمستشفى الجديد.

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