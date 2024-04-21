هشما رأسه.. عامل يتعدى على نجل عمومته بصحبة سائق في سوهاج

أصيب عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، على أيدي نجل عمومته وسائق عشريني، حيث تعديا عليه بالضرب بعصا شوم؛ بسبب خلافات الجيرة، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة وسقوط مصاب، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المدعو (مصطفى ن.م.ب 19 سنة، عامل بأجر، ويقيم دائرة المركز)، وأفاد باتهام كلاً من:" المدعو محمود ا.ا.ع 20 سنة، سائق، ونجل عم الأول المدعو حماده ج.ا.ع 17 سنة، طالب، ويقيمان بذات الناحية"، بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم كانت بحوزة الأول؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.