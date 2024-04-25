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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بحوش في سوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، تبین نشوب الحريق بحوش ملك المدعو “أحمد. ع”، 39 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك احتراق كمية من البوص، وأفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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