رسالة نارية من رانيا بدوي للأزواج في يوم الأم.. فيديو

أكدت الإعلامية رانيا بدوي، أن كل زوجة موجودة في المجتمع هي في النهاية أم، موجهة حديثها للأزواج قائلة: "الزوجة التي تراها زنانة ونكدية هي في النهاية أم لطفل أو طفلة يراها أفضل أم في العالم".



وأضافت، بدوي خلال حلقة جديدة لها من برنامجها "كلام رنوووش" الذي يذاع على اليوتيوب والفيس بوك، بمناسبة عيد الأم، أن كل زوج عليه أن يعلم أن أمه التي يعتبرها "ست الستات" كانت في يوم من الأيام زوجة وكان لا يسمح بأي قول مؤذي تجاهها، لذلك عليك وضع ابنك في الاعتبار لأنه لن يسامحك في يوم من الأيام علي إهانة أمه.



وتابعت: "أن من أهم أسباب الخلاف الذي يؤدي إلى تصارع الرجال وأزواجهم، هي معاملة الرجل زوجته بشكل مسيء أمام ابنه أو أن يرفض الإنفاق على ولده بعد الطلاق، أو أن يتعمد إيذاء مطلقته لسبب أو لآخر غير مدرك أهمية هذه المرأة التي يختلف معها بالنسبة لأبنائه".



وأنهت بدوي حديثها مطالبة الأزواج "بلاش تكسر ضهره بظلمك ليها، لأن عمره ما هيغفرلك أنك كسرت حضن أمانة، أو أنك ظلمت أهم ست في حياته فإكراما لأمك اكرم أم ابنك، إكراما وحبا في أمك اكرم كل نساء الأرض".

