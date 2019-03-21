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إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق

الخميس 21/مارس/2019 - 08:59 م
إحالة 101 طبيب وممرض
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاى البارو للتحقيق
جمالات الدمنهورى
أحال محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود 101 طبيب وممرض وموظف من العاملين بالمستشفى العام بايتاى البارود للتحقيق لتغيبهم عن العمل وعدم التوقيع على دفاتر الحضور والانصراف وذلك فى إطار  تحقيق الانضباط الإداري بداخل المنشآت الصحية والخدمية لتقديم أفضل خدمة ورعاية للمواطنين.

وكانت حملة من الرقابة والمتابعة برئاسة رفيق مقلد بالوحدة المحلية بمجلس مدينة بايتاي البارود، قامت بالمرور علي مستشفي ايتاي البارود العام للوقوف علي مدى الخدمات المقدمة للمواطنين و متابعة الانضباط الإداري بها وذلك بمشاركة كل من "مجدي الشيمي ، ومحمد الشامي ، وأحمد الصباغ مفتشي الرقابة والمتابعة".

وأسفرت الحملة عن إحالة 71 طبيبا وممرضا للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وإحالة 30 موظفا للتحقيق لغيابهم عن العمل وعدم توقيع الحضور.

وشدد "كجك " علي ضرورة متابعة المنشآت الخدمية باستمرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا عدم قبوله أي تقصير.
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق
إحالة 101 طبيب وممرض وموظف بمستشفى إيتاي البارود للتحقيق

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