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وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 10:19 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة دراسة هياكل الأجور، للعمل على تحسين اوضاع الأجور والمرتبات في مصر، مشيرا إلي أن اللجنة عرضت التقرير النهائي علي الرئيس السيسي.

وتابع، "معيط" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي مهلة شهرا لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة المرتبات الجديدة، لاعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل.

وأشار وزير المالية، إلي أن المنظومة الجديدة ستقوم علي تطوير المرتبات بشكل كبير، وتحسين الأحوال المادية للمواطنين، مؤكدا أنهم يقومون علي در الأموال لصندوق المعاشات مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وإقرارها مع الموازنة الجديدة في بداية شهر يوليو المقبل.

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