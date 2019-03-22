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اقتصاد

التخطيط: استراتيجية تمكين المرأة أسهمت في زيادة فرص تشغيل النساء بمعدل 50%

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن استراتيجية تمكين المرأة للعام قبل الماضي ساعدت في ارتفاع معدلات تشغيل المرأة بمعدل 50% ضمن توجهات الحكومة لاشراك المرأة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ذكرت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، في تصريحات له، أن الوزارة تؤمن بالعدالة بين الرجل والمرأة باعتبارهما قوام التنمية الحقيقية في المجتمع، إذ أنه من حق المرأة أن تندمج في المجتمع باعتبارها شريك أساسي فيه.

وأوضحت أن أهمية المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهري لنمو شامل ومستدام.

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