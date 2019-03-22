المرصد السوري: قوات سوريا الديمقراطية تمشط مدينة الباغوز

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات تمشيط مدينة الباغوز بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا.



وقال المرصد السوري ، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تجري عمليات تمشيط في المنطقة والخنادق والأنفاق التي حفرها التنظيم للتأكد من خلوها بالكامل من المسلحين.



وأشار المرصد الى أن نحو 1500 شخص خرجوا من آخر جيب للتنظيم، بينهم المئات من مسلحي التنظيم ممن استسلموا لقوات سوريا الديمقرطية.