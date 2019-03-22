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أخبار العالم

المرصد السوري: قوات سوريا الديمقراطية تمشط مدينة الباغوز

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:08 ص
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات تمشيط مدينة الباغوز بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا.

وقال المرصد السوري ، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تجري عمليات تمشيط في المنطقة والخنادق والأنفاق التي حفرها التنظيم للتأكد من خلوها بالكامل من المسلحين.

وأشار المرصد الى أن نحو 1500 شخص خرجوا من آخر جيب للتنظيم، بينهم المئات من مسلحي التنظيم ممن استسلموا لقوات سوريا الديمقرطية.

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