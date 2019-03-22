ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظات

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:16 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مصطفى رماح
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة احتفالية لتكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بمقر الحزب بمنطقة إمبابة وتوزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير عليهن كما قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بتنظيم ندوة توعوية حول أهمية المشاركة في التصويت على الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة مركز شباب قها .. فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى (كفر طحلة مركز بنها - كفر جمعة مركز قليوب - شلقان مركز القناطر الخيرية - أبوزعبل مركز الخانكة - الخرقانية مركز القناطر الخيرية) .. بالإضافة إلى إقامة منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة طوخ .

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية إحتفالية لتكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بمركز شباب المطرية كما أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة إحتفالات النادي المصري بحي الضواحي ونطمت أمانة الحزب بمحافظة السويس حفل التكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بقاعة الفيروز بمدينة السويس .

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتنظيم ندوتين تثقيفيتين حول أهمية التعديلات الدستورية بقريتي (الروضة مركز طامية - شكشوك مركز أبشواي) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة الحزبية بقاعة المجلس المحلي بمدينة ناصر ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقري (منقطين مركز سمالوط - جريس مركز أبوقرقاص - تندة مركز ملوى).

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج ندوتين تثقيفيتين حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بـ (فندق الصفا بمدينة سوهاج - نادي أخميم الرياضي) .. فضلًا عن إقامة عدة منافذ البيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز المراغة - طما- طهطا) .. بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الإستحقاقات القادمة بقاعة الوحدة المحلية بمركز دار السلام ونظمت أمانة الحزب بمحافظة قنا بتنظيم قافلة طبية للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز نقاده واقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بإقامة عدة معارض لبيع الملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمراكز ديروط - أبوتيج - القوصية - البداري) .

ترشيحاتنا

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

مرصد الأزهر: ألماني يعتدي على سيدة محجبة في برلين

تألق ساديو ماني نعمة أم نقمة.. وهل محمد صلاح الرجل الأول في ليفربول؟

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21-3-2019

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 21-3-2019

محمد صلاح يتسبب في زيادة إقبال المدمنين على العلاج بنسبة 400%

رسالة من صندوق التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس .. فيديو

الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

وكيل البرلمان يعد المواطنين بزيادة الأجور في يوليو: الخير جاي يا مصريين

أول رد عربي على موقف ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتلة

حقائق لن تصدقها عن متلازمة داون في يومها العالمي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي
برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب حول المراهنات الممنوعة قانونا.. فيديو
حافظ: عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟