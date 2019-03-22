مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة احتفالية لتكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بمقر الحزب بمنطقة إمبابة وتوزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير عليهن كما قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بتنظيم ندوة توعوية حول أهمية المشاركة في التصويت على الإستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة مركز شباب قها .. فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى (كفر طحلة مركز بنها - كفر جمعة مركز قليوب - شلقان مركز القناطر الخيرية - أبوزعبل مركز الخانكة - الخرقانية مركز القناطر الخيرية) .. بالإضافة إلى إقامة منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة طوخ .



ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية إحتفالية لتكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بمركز شباب المطرية كما أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة إحتفالات النادي المصري بحي الضواحي ونطمت أمانة الحزب بمحافظة السويس حفل التكريم بعض الأمهات بمناسبة عيد الأم بقاعة الفيروز بمدينة السويس .



كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتنظيم ندوتين تثقيفيتين حول أهمية التعديلات الدستورية بقريتي (الروضة مركز طامية - شكشوك مركز أبشواي) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة الحزبية بقاعة المجلس المحلي بمدينة ناصر ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقري (منقطين مركز سمالوط - جريس مركز أبوقرقاص - تندة مركز ملوى).



كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج ندوتين تثقيفيتين حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بـ (فندق الصفا بمدينة سوهاج - نادي أخميم الرياضي) .. فضلًا عن إقامة عدة منافذ البيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز المراغة - طما- طهطا) .. بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الإستحقاقات القادمة بقاعة الوحدة المحلية بمركز دار السلام ونظمت أمانة الحزب بمحافظة قنا بتنظيم قافلة طبية للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز نقاده واقامت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بإقامة عدة معارض لبيع الملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمراكز ديروط - أبوتيج - القوصية - البداري) .