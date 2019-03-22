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زاهي حواس: معرض "توت عنخ آمون" يسهم في عودة السياحة إلى مصر

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:03 ص
زاهى حواس
زاهى حواس
حمزة شعيب
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الأثار السابق، إن معرض "توت عنخ آمون" في باريس يحظى بتقدير كبير في فرنسا، وله طابع لم "أراه في مكان آخر".

وتابع "حواس"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذا المعرض يسترد قيمة مصر الثقافية مرة أخرى، كما أن المعرض يرسل رسالة للعالم أن مصر آمنة، ومن ثم فأنه يساهم في عودة السياحة لمصر.

وقد عقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من "لاڤيليت" مدينة العلوم بباريس لكشف تفاصيل افتتاح معرض "توت عنخ آمون".

جاء ذلك بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونيسكو، بجانب حضور ما يقرب من 400 قناة وإذاعة ووكالة أنباء وصحف من فرنسا ودول أوروبية اخري وأفريقية وعربية ومصرية.

يذكر أن المعرض سيفتتح اليوم تحت عنوان: "توت عنخ آمون...كنوز الفرعون "ويضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي من بينها عدد من تماثيل "الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر".

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