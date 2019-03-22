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وفاء عامر تكشف عن الاسم الحقيقي لشقيقتها آيتن.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:36 ص
وفاء عامر وشقيقتها
وفاء عامر وشقيقتها آيتن
حمزة شعيب
قالت الفنانة وفاء عامر، إن آيتن كانت مجتهدة للغاية فى المدرسة، وحصلت على مجموع عالٍ يتخطى الـ95%، مبينة أنها كانت تطمح فى أن تصبح مذيعة أو صحفية وليست ممثلة.

وكشفت وفاء خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسما، ببرنامج "أنا وبنتى" المذاع عبر قناة ON E، عن الاسم الحقيقي لشقيقتها آيتن عامر، موضحة أن الإسم الحقيقى لها سمر.

من جانبها قالت آيتن خلال حوارها فى البرنامج، أنها والدتها اتفقت مع والدها على تسميتها آيتن، وكان الاسم غريب على الناس، لدرجة أنها كُتبت 4 مرات بشكل خاطئ عند تسجيلها بعد الولادة.

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