نيوزينلدا تبدأ مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا هجوم كريست شيرش.. فيديو

VIDEO: New Zealand mourns #Christchurch terror attack victims with Muslim call to prayer, 2-minute silence https://t.co/5NRZHayEKW



(Video: Reuters / TVNZ) pic.twitter.com/XwzeVcWZDK — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 22, 2019

بدأت اليوم الجمعة مراسم تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريست شيرش بنيوزيلندا.وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الآلاف من الشعب النيوزيلندي توافد للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مقتل 50 في هجوم على مسجدين نفذه إرهابي خلال صلاة الجمعة الماضية.وظهرت رئيسة الحكومة النيوزيلندية وسط جموع المشيعين مرتدية الحجاب.واتخذت نيوزيلندا الكثير من الإجراءات الهامة بعد الحادث، منها بث صلاة الجمعة اليوم في التليفزيون الرسمي للبلاد، كما أصدرت قرارا بحظر الأسلحة الهجومية.