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أخبار العالم

نيوزينلدا تبدأ مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا هجوم كريست شيرش.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:45 ص
صدى البلد
حسن محرم
بدأت اليوم الجمعة مراسم تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريست شيرش بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الآلاف من الشعب النيوزيلندي توافد للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مقتل 50 في هجوم على مسجدين نفذه إرهابي خلال صلاة الجمعة الماضية.




وظهرت رئيسة الحكومة النيوزيلندية وسط جموع المشيعين مرتدية الحجاب.

واتخذت نيوزيلندا الكثير من الإجراءات الهامة بعد الحادث، منها بث صلاة الجمعة اليوم في التليفزيون الرسمي للبلاد، كما أصدرت قرارا بحظر الأسلحة الهجومية.
نيوزينلدا تبدأ مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا هجوم كريست شيرش.. فيديو

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