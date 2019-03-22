84 ألف ضحية لعمليات الاحتيال المصرفي في بريطانيا

قفزت عمليات النصب المصرفي والاحتيال، التي قام فيها المجرمون بخداع عملاء البنوك في بريطانيا، لسحب أموال من حساباتهم البنكية، بنسبة 45% خلال النصف الثاني من العام الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه حتى شهر ديسمبر 2018، تم تحويل 135 مليون جنيه استرليني من الحسابات الشخصية إلى المحتالين بإذن من العملاء أنفسهم، مقابل 93 مليون جنيه استرليني في النصف الأول من العام الماضي.



وأفادت الأرقام بأنه على مدار العام الماضي بأكمله، وقع أكثر من 84 ألف عميل للمصارف ضحايا لعمليات الاحتيال، فقد البعض منهم عشرات الآلاف من الجنيهات.



وتقول البنوك إن المحتالين يحولون انتباههم من محاولة اختراق الأنظمة المصرفية إلى خداع أفراد الجمهور مباشرة.