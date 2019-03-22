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رياضة

شباب الأهلي يواجه المقاصة غدًا في دوري الجمهورية

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ مع فريق مصر للمقاصة، غدًا السبت، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة من الجولة الـ٢٨ من دوري الجمهورية للشباب.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في حالة معنوية جيدة، بعد فوزه الأربعاء الماضي على المصري ٥ – ٢، ضمن مؤجلات الجولة ١٩، قبل أن يلعب الخميس أمام مركز شباب منيا القمح في مباراة ودية بالشرقية ويتعادل معه ١ – ١.

الأهلي يتربع على صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٧٢ نقطة، جمعهم من الفوز في ٢٣ مباراة والتعادل في ٣ مباريات مقابل هزيمة واحدة، وسجل الفريق خلال مبارياته ٦٤ هدفًا، وتلقت شباكه ١٧ هدفًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وهشام السيد مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.

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