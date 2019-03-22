تنفيذ 929 حكما وضبط 93 قضية تموينية بالفيوم

قادت مديرية أمن الفيوم حملة مكبرة على مدار اليوم استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون.





وأسفرت الحملة عن ضبط قطعة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضيتين مخدرات (اتجار)، وقضية في مجال ضبط المراقبين الهاربين، و3 "أسلحة بيضاء"، و16 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و929 حكما في تنفيذ الأحكام ، و93 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و90 في مجال المرور على الأسواق "عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص"، و336 تنفيذ قرار وحالة إزالة أحكام قضائية وقرارات تمكين، و1130 مخالفة وجنحة مرور.





يأتى ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي فرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري في شتي المجالات ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.







