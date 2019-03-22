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أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:37 م
نبيل حلمى، أستاذ
نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى
آيات احمد
قال نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن التعديلات الدستورية واجبة، موضحًا أن مصر تغيرت كثيرًا عن السابق، ولا بد أن يكون هناك دستور عادل لشعب مصر ولمصلحة أبناء مصر جميعًا.

وأشار حلمى، فى لقاء خاص، ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن هناك مؤامرة ضد مصر، لأنه يتم التركيز على المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، يلفت الأنظار إلى تلك المادة دون غيرها والتى تمثل مصلحة لمصر.

وأوضح أن المادة 140 تصحح ما كان عليه دستور 2014م، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون فترة رئاسة رئيس الدولة أطول من فترة البرلمان، مضيفًا أن هناك عوارا دستوريا فى الدستور الحالى، خاصة وأنه وضع فى مرحلة استثنائية كانت تمر بها مصر.

وطالب بوضع دستور جديد، وليس تعديل الدستور، لافتًا إلى أن مصر تستحق أن يكون لديها دستور ديموقراطي واقتصادي ويراعى المساواة.

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