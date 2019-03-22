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أخبار العالم

محمد بن راشد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تستحق التحية

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:24 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
محمد بدران
أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التقدير لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لمواقفها المشرفة عقب الحادث الإرهابي الذي نفذه مسلح متطرف هاجم مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش والذى أسفر عنه مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات من المصلين الأبرياء.

وكتب بن راشد في تغريدة له على "تويتر": ‏شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين ... وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة .. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين .. شكرا جاسيندا آردرن".

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا كانت بادرت بارتداء الحجاب عقب الحادث المروّع ولاقت استحسانا من قبل النساء فى بلادها اللاتى قمن بارتداء الحجاب أيضا، وقامت بعضهن بنشر صور لهن وهن يرتدين الحجاب تحت هاشتاج "الحجاب من أجل التوافق" و"الحجاب تضامنا" ، ودعم هذا مجلس النساء المسلمات فى نيوزيلندا ورابطة المسلمين فى البلاد.
محمد بن راشد: رئيسة وزراء نيوزيلندا تستحق التحية

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