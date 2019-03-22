عادل حسن: ننادي بتشديد العقوبة على سارقي البالوعات لهذا السبب..فيديو

قال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إننا نمتلك خط ساخن 175 للإبلاغ عن أي غطاء بالوعة مفقود، موضحا أن عمال الشركة يمرون بصفة مستديمة على الشوارع للاطمئنان على تواجد أغطية البالوعات.



وأضاف "حسن" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا:" نحن ننادي بتشديد العقوبة على سارقي أغطية البالوعات لأنهم يعرضون المواطنين للخطر ويسرقون المال العام ويسهمون في إهلاك ممتلكات الغير، وثمن غطاء البالوعة الزهر 4 آلاف جنيه".



وتابع: " شركة الصرف الصحي بالقاهرة بها كفاءات كثيرة ونمتلك مركزا تدريبيا يدعم تدريب العمال والفنيين والمهندسين".



وأكمل: "متعاقدون مع شركة المصل واللقاح من أجل إجراء كشف دوري على العمال و نتعاقد على مضادات للأمراض التي قد تصيب عمال الشركة، وفتحنا 5 فروع في الشركة للكشف عن فيروس سي لعمال الشركة".

