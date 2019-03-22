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بكري: الرئيس لن يسمح بتمرير لائحة جزاءات الأعلى للإعلام.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:04 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
قسم التوك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توئد الصحافة والإعلام في مصر، ولا بد من تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الحرية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «كلمة لائحة الجزاءات معيبة، شوفوا اسم محترم يليق بالجماعة الصحفية والإعلامية»، متابعًا: «هذه اللائحة تصدر قرارات قاتلة وتوئد الصحافة والإعلام، ومحدش هيزايد علينا في حب البلد».

وأكد بكري أن اللائحة إذا تم تمريرها بهذا الشكل، ستضر بالصحافة، مطالبًا الرئيس بحماية الحرية ومهنة الصحافة.

واستطرد: «رئيس المجلس الأعلى للإعلام بيقول إن المعترضين على اللائحة ملهمش شغلانة، بقى ده اسمه كلام، ده أنت رجل دافعت عن الحرية في مواجهات سابقة».

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