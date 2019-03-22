الإدريسي: ربط البورصات الأفريقية يفتح آفاقا استثمارية وتمويلية بالقارة السمراء

أكد الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد، أن مشروع ربط البورصات الأفريقية سيصب في صالح الاقتصاد الأفريقي من خلال زيادة تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. مشيرا إن عملية الربط تتطلب تحديد قواعد ومعايير لانضمام الدول إلى هذا الربط الاقتصادي لأسواق المال الأفريقية.



وأضاف الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، أن ربط البورصات الأفريقية سيفتح فرص استمثارية جديدة أمام المستثمرين بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين بالقارة السمراء من خلال الربط الإلكتروني وتوفير المعلومات اللازمة أمام المستثمرين.



وتابع، أن مشروع الربط الإلكتروني لأسواق المال الأفريقية يواجه تحديات أمام التشريعات المنظمة لعمل سوق المال في كل دول وقوانين الرقابة المالية لكل دولة بالإضافة إلى قوانين الاستثمار، مشيرا إلى أهمية تكامل التشريعات الاقتصادية الأفريقية لتحقيق تقعيل ناجز لمشروع الربط الأفريقي لأسواق المال.



قالت مالين بلومبرج ، المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن مشاركة مصر في مبادرة التكامل المالي الأفريقية وربط البورصة المصرية ضمن أكبر 7 بورصات علي مستوي افريقيا يعد خطوة هامة، إذ انها تتوافق مع موضوع الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2019 ، والتي تركز هذه السنة على التكامل الإقليمي.



وذكرت " بلومبرج" في تصريحات لها اليوم، أن بعثة فنية من البنك زارت القاهرة والتقت ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة المالية شركة مصر للمقاصة والقيد المركزي، بالاضافة لجمعية أسواق المال و الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، لدعم برنامج تكامل أكبر في تداول الأوراق المالية عبر القارة، الذي يسعي لزيادة تدفقات الاستثمار من خلال ربط بورصات الأوراق المالية الأفريقية.