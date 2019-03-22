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رياضة

جيرالدو يتأهل مع أنجولا للـ كان بالفوز على بوتسوانا.. وموريتانيا تلحق بها

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تأهل المنتخب الأنجولي رسميًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، وذلك بعد فوزه على نظيره البوتسواني بهدف نظيف، في آخر جولات التصفيات المؤهلة للبطولة.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ويلسون إدواردو في الدقيقة 21، ليتأهل المنتخب الأنجولي للبطولة.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره الموريتاني بهدف نظيف ، لكنه فشل في التأهل ، حيث ذهبت بطاقتي التأهل للمجموعة لمنتخبي أنجولا وموريتانيا اللذان تصدرا برصيد 12 نقطة، بينما حل المنتخب البوركينابي المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، والبوتسواني أخيرا بنقطة وحيدة.

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