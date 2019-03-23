أسوأ 7 أيام في تاريخ فيسبوك.. مذبحة مباشرة وتسريب بيانات

يعد هذا الأاسبوع هو الأسوا في تاريخ موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منذ تأسيسه، حيث مر سبعة أيام على إعلان مارك زوكربيرج أن اثنين من نوابه بالشركة قد غادروها بسبب الأزمات المتكررة حول خصوصية الموقع.



تلى استقال الموظفين، انقطاع فيسبوك حول العالم لأطول فترة انقطاع في تاريخ الموقع، ثم غرقت الشركة في أزمة أخرى عندما قرر الإرهابي الذي قتل 50 شخصًا في كرايستشيرش تصوير المذبحة الذي ارتكبها بطريقة البث المباشر على فيسبوك، وفقا لصحيفة فايننشيال تايمز.



تلقى فيسبوك ملايين الشكاوى والتي ما زالت مستمرة حتى الآن بسبب تصوير المجزرة الاخيرة على فيسبوك، وتداول البعض مقاطع منها، هذه الشكاوى أجبرت فيسبوك على تغيير نظام استهداف الإعلانات، حيث أنه حسم الإعلان الممول بألا يساهم في التحريض أو تداول مقاطع ممنوع تداولها.



وانتهى الأسبوع الأسوأ لفيسبوك أمس باعتراف الشركة بارتكاب خطأ آخر يركز على الخصوصية وهو تخزين مئات الملايين من كلمات مرور المستخدمين بتنسيق يمكن قراءته بوضوح، وهو ما كان يمكن لأي موظف رؤيته.