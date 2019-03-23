أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سيعمل على وضع خطة جديدة للنقابة بعد الفوز بالمنصب في انتخابات المهن التمثيلية بالتزكية.



وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، أن الانتخابات كانت عرسًا ديمقراطيًا رائعًا والإقبال كان كبيرًا.



وتابع أن الفائزين بعضوية نقابة الممثلين، إيهاب فهمي، ونهال عنبر وعفاف راشد، وأشرف طلبه وسامي مغاوري، ومدرب البالية مصطفى حجاج.