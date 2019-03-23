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توك شو

أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 03:10 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
توك شو
قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سيعمل على وضع خطة جديدة للنقابة بعد الفوز بالمنصب في انتخابات المهن التمثيلية بالتزكية.

وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، أن الانتخابات كانت عرسًا ديمقراطيًا رائعًا والإقبال كان كبيرًا.

وتابع أن الفائزين بعضوية نقابة الممثلين، إيهاب فهمي، ونهال عنبر وعفاف راشد، وأشرف طلبه وسامي مغاوري، ومدرب البالية مصطفى حجاج.

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