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فن

في عيد ميلادها.. 5 معلومات عن ألفت إمام

السبت 23/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة ألفت إمام بعيد ميلادها الـ55 ، إذ أنها من مواليد 23 مارس 1964، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

2-بدأت مشوارها السينمائى عام 1983 ، من خلال مشاركتها فى فيلم جدعان باب الشعرية.

3- يعد فيلم "هستيريا " من أهم اعمالها السينمائية وقد حصدت من خلاله عدد من الجوائز .

4- قدمت ما يقرب من 14 عملًا مسرحيًا خلال مشوارها الفنى .

5- غابت عن الساحة الفنية لفترة تجاوزت الأربع سنوات، قبل أن تعود من خلال مسلسل فى في اللالا لاند العام قبل الماضى .

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