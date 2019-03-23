في عيد ميلادها.. 5 معلومات عن ألفت إمام

تحتفل اليوم الفنانة ألفت إمام بعيد ميلادها الـ55 ، إذ أنها من مواليد 23 مارس 1964، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :



1- حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.



2-بدأت مشوارها السينمائى عام 1983 ، من خلال مشاركتها فى فيلم جدعان باب الشعرية.



3- يعد فيلم "هستيريا " من أهم اعمالها السينمائية وقد حصدت من خلاله عدد من الجوائز .



4- قدمت ما يقرب من 14 عملًا مسرحيًا خلال مشوارها الفنى .



5- غابت عن الساحة الفنية لفترة تجاوزت الأربع سنوات، قبل أن تعود من خلال مسلسل فى في اللالا لاند العام قبل الماضى .