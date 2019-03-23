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أخبار العالم

المرصد السوري: قادة داعش يتواجدون في أنفاق الباغوز بدير الزور

السبت 23/مارس/2019 - 11:03 ص
المرصد السورى
المرصد السورى
أ ش أ
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود قادة تنظيم (داعش) الإرهابي في أنفاق الباغوز بدير الزور.

وأوضح المرصد، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت، أن تنظيم (داعش) لم ينته حتى في شرق الفرات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، قد أعلنت أن تنظيم داعش مُني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا.. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لهذه القوات على تويتر :"الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

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