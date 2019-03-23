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محافظات

بدء فعاليات الأسبوع المائي لتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب بالمنيا

السبت 23/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انطلاق فعاليات الأسبوع المائي خلال الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري، تحت شعار (كل نقطة بتفرق)، حيث يتضمن توعية المواطنين وتقديم الخدمات الفنية اللازمة، التي تنفذها شركة مياه المنيا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه، للحث على ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

ووجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بتقديم جميع أوجه الدعم لنجاح الفعاليات، التي تستهدف المساهمة في تنفيذ جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى خطة تنموية شاملة وتنفيذ من خلالها مشروعات قومية متعددة ومتنوعة وهو ما يستلزم الحفاظ على كل مواردنا، مؤكدا على دور المواطن وتحفيزه ليكون مشاركا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قيمة المياه في حياتنا، والحفاظ عليها ضرورة لتوفير المياه للأجيال القادمة، موضحًا أن الحملة تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود لتوعية المواطنين والجهات بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مثل تركيز خطبة الجمعة بالمساجد ولقاءات الأحد بالكنائس على أهمية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، وتنفيذ ندوات توعوية بمراكز الشباب والمدارس، وتضمين الإذاعة المدرسية فقرات تستهدف رفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس بجميع مدارس المحافظة وذلك مشاركة من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمياه والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والبيئة.
بدء فعاليات الأسبوع المائي لتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب بالمنيا
بدء فعاليات الأسبوع المائي لتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب بالمنيا

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