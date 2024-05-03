المتحدة تدعم أبطال الألعاب الفردية بـ 150 مليون جنيه.. فيديو

فاجأ المهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال الجودو، قائلا إن مجلس إدارة الشركة قرر دعم الرياضات الفردية بحوالي 150 مليون جنيه.

وتابع الفقي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "أون"، أن ذلك الدعم يأتي من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالألعاب الفردية، والتي تلعب دورا عظيما الفترة الماضية.

وتحدث محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، عن اختيار المدرب الياباني لمنتخب مصر في الجودو،: "في البداية قولنا محتاجين مدرب ياباني لأننا شوفنا الولاد كويسين لكننا محتاجين خطوة زيادة وخبرات أعلى".